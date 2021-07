Descrizione

L’estate è la stagione ideale per portare in tavola dell’ottimo pesce fresco, cucinato in modo semplice, leggero e genuino, senza rinunciare al piacere della buona tavola. La pasta fredda con pesce spada è un omaggio alle nostre origini e alla cucina italiana, in particolar modo alla cucina siciliana, con il suo mix aromatico di pomodorini, olive nere e basilico.