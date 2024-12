Un piatto della tradizione napoletana

La pasta, patate e provola è un primo piatto che rappresenta perfettamente la tradizione culinaria di Napoli. Questo piatto è amato per la sua semplicità e per la combinazione di ingredienti che creano un’esperienza gustativa unica. La cremosità della provola si sposa perfettamente con la consistenza delle patate, rendendo ogni boccone un vero e proprio comfort food. È un piatto ideale per tutta la famiglia, capace di soddisfare i palati di grandi e piccini.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la pasta, patate e provola per quattro persone, avrete bisogno di:

750 g di pasta (preferibilmente corta)

320 g di patate

180 g di provola affumicata

150 g di parmigiano grattugiato

30 g di pecorino grattugiato

20 g di concentrato di pomodoro

1 carota

1 cipolla

1 gambo di sedano

olio extravergine d’oliva

pepe nero q.b.

rosmarino q.b.

Iniziate preparando un soffritto con carota, cipolla e sedano tritati finemente. Fate appassire il tutto in un velo d’olio per circa 7-8 minuti. Nel frattempo, pelate le patate e tagliatele a cubetti. Aggiungete le patate al soffritto e rosolatele per 4-5 minuti, quindi unite il concentrato di pomodoro e 500 g di acqua. Coprite e lasciate cuocere per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto.

La cottura della pasta e il tocco finale

Una volta che le patate sono cotte, aggiungete la pasta e riportate a ebollizione. A metà cottura, aggiungete altri 100 g di acqua per garantire una consistenza cremosa. Grattugiate finemente la provola e, a cottura ultimata, spegnete il fuoco. Mantecate con il parmigiano, il pecorino e la provola affumicata, aggiungendo un rametto di rosmarino per un aroma inconfondibile. Lasciate riposare il piatto coperto per 2-3 minuti prima di servire, completando con pepe macinato e un filo d’olio crudo.

Varianti e consigli

Per rendere il piatto ancora più saporito, potete aggiungere una crosta di parmigiano durante la cottura della pasta. In stagione, sostituite il concentrato di pomodoro con pomodorini freschi per un tocco di freschezza. Questo piatto è perfetto per ogni occasione, dalle cene in famiglia ai pranzi festivi. Non dimenticate di accompagnarlo con un buon vino bianco per esaltare ulteriormente i sapori.