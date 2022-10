Descrizione

La pasta con porri e merluzzo è piatto leggero, bilanciato e ricco di gusto, ideale da servire anche come invitante piatto unico quando si ha poco tempo a disposizioni. Per cucinare questa sfiziosa ricetta dal sapore aromatico occorrono poco meno di 30 minuti: il tempo di cuocere in padella i filetti di merluzzo e unirli alla pasta insieme alla crema di porri. Semplicissima e al contempo stuzzicante, questa ricca pastasciutta vi conquisterà al primo assaggio, specialmente se amate il pesce.