Descrizione

Avete mai sentito parlare dei cacioni marchigiani? Se amate i dolci a base di ricotta, non potete assolutamente perdere l’occasione di provarli. I cacioni altro non sono che dei gustosi ravioli di pasta frolla, in origine preparati con un insolito ripieno di parmigiano grattugiato e zucchero. Oggi i cacioni si preparano prevalentemente con ricotta dolcificata, a cui vengono aggiunti canditi o cioccolato fondente. Sono una vera delizia per grandi e piccini, semplicissimi da preparare e ideali da servire nelle grandi occasioni, come Natale e Carnevale.