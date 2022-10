Cantinette per Vino: tutti gli sconti per il Black Friday!

Il Black Friday è ormai alle porte e può trasformarsi in un’ottima occasione per acquistare a prezzi molto convenienti una nuova cantinetta.

Sul mercato ne esistono di tutte le tipologie, dal modello più classico a stand fino a quelle più articolate con vetri e sportelli o, addirittura, refrigerate che permettono di tenere il vino al buio e al riparo con delle accortezze in più per quanto riguarda la luce e la temperatura scelte per conservarlo.

Le cantine possono, inoltre, costituire un complemento d’arredo sofisticato e capace di arricchire notevolmente l’ambiente in cui verranno collocate, che si tratti del salone di casa o del proprio negozio. Dunque è bene approfittare delle opportunità di sconto che saranno proposte dai portali durante il Black Friday per poter finalmente avere la propria cantinetta a prezzi competitivi.

Quando inizia il Black Friday 2022?

Il Black Friday corrisponde tradizionalmente al venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, che è collocato nel quarto giovedì di Novembre. Per l’anno 2022 avrà luogo il giorno 25 Novembre e sarà il momento giusto per usufruire dei saldi ed iniziare a scegliere anche qualche regalo a prezzi vantaggiosi in vista dell’arrivo del prossimo Natale.

Anche il settore degli accessori per il vino sarà un fertile terreno in cui scovare prodotti irrinunciabili per gli amanti di questa bevanda, dai portabottiglie ai calici, dalle cantinette agli apribottiglia.

Sarà, dunque, importante prestare attenzione ai prodotti più interessanti per essere certi che le scorte non si esauriscano prima che si sia acquistato il bene tanto desiderato. Infatti nella maggior parte dei portali online le operazioni per comprare saranno attive per tutto il giorno fino allo scadere della mezzanotte, ma un limite sull’acquisto potrebbe essere quello che i lotti messi in vendita finiscano prima del previsto. Quindi sarà fondamentale battere la concorrenza a colpi di click.

Black Friday Cantinetta Vino: le proposte di Wineandbarrels

Per evitare delusioni causate dai mancati acquisti è possibile affidarsi a Wineandbarrels, e-commerce specializzato nella vendita di prodotti per il vino di alta qualità.

Iscrivendosi alla newsletter dello store, infatti, sarà possibile rimanere aggiornati sugli articoli che saranno scontati durante la giornata del Black Friday e, dunque, studiarli con calma e limitarsi semplicemente a metterli nel carrello nel giorno dei saldi e pagarli in pochi minuti.

Su Wineandbarrels è possibile trovare un’ampia gamma di articoli, a partire dalle cantinette per il vino, vale a dire quelle vetrine indispensabili per favorire la conservazione ottimale delle bottiglie della propria collezione nel lungo periodo.

La selezione si contraddistingue per soluzioni di dimensioni e colori diversi, nonché per la possibilità di scegliere la collocazione e il numero di zone di temperatura. Quella che sarà comunque garantita qualunque sia l’opzione selezionata sarà la qualità dei prodotti offerti dal marchio che mette al centro del proprio interesse la soddisfazione dei clienti appassionati di vino.

In occasione del Black Friday, quindi, gli sconti di Wineandbarrels sulle cantinette vino permetteranno di risparmiare sull’acquisto di proposte appartenenti unicamente ai più importanti produttori del settore. Naturalmente, le offerte riguarderanno anche la vincitrice del test come miglior cantinetta refrigerata.

Inoltre, la cantinetta può trasformarsi anche in un regalo apprezzato da destinare a qualcun altro e diverso dai soliti doni che spesso vengono prescelti in occasione delle festività. E qualora si voglia avere in casa o presso la propria attività commerciale tutti gli accessori necessari per degustare al meglio il vino sarà possibile contare su sconti interessanti anche su caraffe, portabottiglie e molti altri prodotti.

Un cavatappi, ad esempio, potrebbe diventare un apprezzato gadget aziendale da regalare ai dipendenti in occasione del Natale o un blocco di calici potrebbe trasformarsi in un gradito presente destinato ai padroni di casa che ospiteranno i pasti durante le giornate di festa.

