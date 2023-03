Descrizione

La pastiera è un classico dolce tipico della cucina napoletana, che tradizionalmente di prepara per Pasqua con pasta frolla e una deliziosa crema di ricotta, uova, zucchero e grano cotto nel latte. Solitamente per prepararla si ricorre al grano precotto, facilmente reperibile in commercio in confezioni da 580 grammi. Con un barattolo di grano cotto è possibile ottenere 2 pastiere dal diametro di 24 cm. In questa ricetta vi diamo le dosi e le indicazioni per preparare in casa questo delizioso dolce pasquale.