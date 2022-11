La ricetta del cremoso risotto alla vellutata di zucca gratinato in friggitrice ad aria: un primo piatto rustico e saporito, facilissimo da preparare.

Come preparare i gustosi ravioli ripieni di crema di gamberi e burrata: una ricetta raffinata e invitante, ideale da servire nelle grandi occasioni.

Come cucinare in pochissimi minuti un ottimo minestrone di verdure utilizzando la pentola a pressione: ricetta semplice, leggera e genuina.

Come preparare i gustosi gnocchetti sardi alla sorrentina con pomodoro, mozzarella e basilico: una ricetta facile e veloce dal sapore mediterraneo.

Come preparare con il Bimby i tradizionale spatzle bianchi tipici del Tirolo e del Trentino-Alto Adige, perfetti da condire in mille modi diversi.

Come preparare i tradizionali gnocchi alla romana gratinati al forno con burro e parmigiano, secondo la ricetta originale di Benedetta Rossi.

Come preparare i paccheri con salsiccia e pomodorini: una ricetta facile, veloce e appetitosa, ottima da portare in tavola in ogni occasione.