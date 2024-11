Scopri come realizzare una focaccia soffice e fragrante in poco tempo

Ingredienti per la focaccia veloce

Per preparare una deliziosa focaccia con lievito istantaneo, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina 00

300 ml di acqua tiepida

10 g di sale

10 g di zucchero

7 g di lievito istantaneo (baking powder)

50 ml di olio extravergine d’oliva

Rosmarino fresco (opzionale)

Sale grosso per la superficie

Preparazione dell’impasto

Inizia mescolando la farina con il lievito istantaneo, il sale e lo zucchero in una ciotola capiente. Aggiungi l’acqua tiepida e l’olio d’oliva, quindi inizia a impastare. Puoi farlo a mano o utilizzare un’impastatrice per facilitare il lavoro. L’impasto deve risultare morbido e omogeneo. Se necessario, aggiungi un po’ di farina per ottenere la consistenza desiderata.

Dopo aver impastato, lascia riposare l’impasto per circa 10 minuti. Questo breve riposo aiuterà a rendere la focaccia ancora più soffice.

Stesura e cottura della focaccia

Preriscalda il forno a 220°C. Stendi l’impasto su una teglia rivestita di carta da forno, creando uno spessore di circa 1-2 cm. Con le dita, fai delle piccole fossette sulla superficie dell’impasto, quindi cospargi con un filo d’olio e una generosa quantità di sale grosso. Se ti piace, puoi aggiungere anche del rosmarino fresco per un tocco aromatico.

Inforna la focaccia per circa 20-25 minuti, o fino a quando non risulta dorata e croccante in superficie. Una volta cotta, sfornala e lasciala raffreddare leggermente prima di servirla. La focaccia è ottima sia calda che a temperatura ambiente.

Varianti e consigli per servire

La bellezza della focaccia con lievito istantaneo è che puoi personalizzarla a tuo piacimento. Puoi aggiungere ingredienti come olive, pomodorini, cipolle o formaggi per creare varianti gustose. È perfetta per essere servita come antipasto, snack o accompagnamento a piatti principali durante una cena tra amici.

Inoltre, puoi conservare la focaccia in un contenitore ermetico per alcuni giorni, mantenendo la sua morbidezza. Riscaldala in forno per qualche minuto prima di servirla per un risultato ottimale.