Pistoccu sardo dolce con glassa al cacao: ricetta per Bimby

Descrizione

Pistoccu è un termine con il quale in Sardegna si indica il tradizionale pane croccante e secco, ma anche un classico dolce da inzuppo, che si prepara con farina, zucchero e uova. Diversamente dai pistoccheddus di Oliena, più simili a biscotti e ricoperti con della glassa bianca, su pistoccu incappau è soffice quanto un pan di Spagna e viene inzuppato in superficie con una glassa a base di zucchero, cacao e caffè. In questa ricetta vi spieghiamo come prepararli in pochi e semplici step utilizzando il Bimby.