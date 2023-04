Quanto si spende per mangiare una pizza da PizzAut? Menù e prezzi della prima pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici.

PizzAut è una Onlus fondata nel 2017 da Nico Acampora, padre di un bambino autistico di nome Leo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle persone autistiche, sensibilizzando la società e le istituzioni riguardo a tematiche di rilievo quali il basso tasso di occupazione di chi rientra nello spettro autistico.

Oltre a essere la prima pizzeria in Italia a essere gestita esclusivamente da personale autistico, PizzAut è anche un’associazione che porta avanti il suo progetto di inclusione attraverso convegni, eventi, corsi di formazione per ragazzi autistici che desiderano lavorare nel mondo della ristorazione.

Ristorante PizzAut: dove si trova?

Il primo ristorante PizzAut è stato aperto nel 2021 a Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, mentre il 2 aprile 2023 (Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo) è stata la volta di Monza. A entrambe le inaugurazioni ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale è stata offerta l’inedita pizza tricolore dal nome “Articolo 1 – L’Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul nostro lavoro”, preparata con ingredienti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata.

Entrambe le pizzerie aprono a pranzo dal lunedì alla domenica (escluso il sabato) dalle 12:00 alle 14.00 e dal mercoledì alla domenica a cena dalle 19:00 alle 22.00.

PizzAut non è solo un ristorante ma anche una pizzeria itinerante, grazia ai suoi food truck Pizzautobus che dal 2020 viaggiano in tutta la Penisola.

Menù e prezzi

Da PizzAut è possibile gustare due tipologie di pizze, le Speciali e le Gourmaut, il cui prezzo varia da 7,50 € a 15,00 €. Si possono richiedere anche le pizze senza glutine, al costo aggiuntivo di 2 €.

Oltre alle pizze, il menù comprende anche una selezione di antipasti classici, come la degustazione di bruschette e il tagliere di salumi, e finger food fritti che non si limitano alle sole patatine ma includono anche i fiori di zucca in pastella, le pizze fritte e le crocchette di pollo, al prezzo variabile da 3,50 € a 10 €.

Pizze Special

La pizza più classica è la Regina Margherita: una rivisitazione della pizza più amata d’Italia, arricchita con l’aggiunta dei pomodori freschi.

Chi ama i sapori più decisi più decisi può optare per la NapolAut con salsiccia, friarielli e pomodori secchi, o per la Bombazza con nduja, salamino piccante e olive taggiasche: una vera bomba di gusto!

Tra le speciali è inclusa anche la “Dpcm”, a base di scamorza, mortadella, granella di pistacchio e limone: la pizza che nel luglio 2020 venne fatta assaggiare all’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando con il Pizzautobus fece tappa a Montecitorio.

Naturalmente nel menù non può mancare la pizza dedicata ai più piccoli, la Superbimbi con wurstel e patatine fritte, e una pizza vegetariana con verdure e noci.

Pizze Gourmaut

C’è chi preferisce i condimenti tradizionali, e chi invece desidera lasciarsi sorprendere a ogni assaggio da abbinamenti e sapori inediti. A tutti coloro che amano creatività e l’innovazione, PizzAut ha propone una selezione di pizze Gourmaut.

Si parte dalla più semplice Easy Monza, con salsiccia Luganega, panna e zafferano, e si prosegue con accostamenti via via più elaborati, come la Fiori d’Arancio con gorgonzola, aranci e granella di noci e la Normaloide con salmone, cuore di Lattuga, semi di Sesamo tostati e limone.

Tra le pizze Gourmaut è presente anche la Veg: una pizza al 100% vegana senza mozzarella, condita con salsa Guacamole, chips di barbabietole, pomodori freschi e basilico.