Quanto si spende da Hard Rock Cafe a Milano: menù e prezzi

Quanto costa un pranzo, una cena o un aperitivo da Hard Rock Cafe a Milano? Menù e prezzi aggiornati al 2023 con tutte le specialità disponibili in Italia.

Hard Rock Cafe è una famosa catena di ristoranti fondata a Londra nel 1971, la cui sede è stata in seguito spostata a Orlando, in Florida. Insieme a Starbucks, rappresenta una delle caffetterie più diffuse al mondo, con più di 190 punti vendita distribuiti in 59 Paesi.

In Italia il primo Hard Rock Cafe è stato aperto a Roma nel 1998, a cui si sono aggiunti nel corso degli anni altri punti vendita nelle principali città della Penisola, tra cui Venezia nel 2009, Firenze nel 2011 e Verona nel 2021. L’ultimo arrivato è l’Hard Rock Cafe di Milano in via Dante 5, inaugurato il 15 aprile 2022.

La location è senza dubbio privilegiata: il cafè di trova a pochi passi dal Duomo e dal Castello Forzesco, si sviluppa su due piani e include un ampio e fornitissimo shop (in cui poter acquistare l’iconica t-shirt al costo di 29,95 €), nonché due palchi che ogni martedì e giovedì sera ospitano musica dal vivo.

L’ambiente è arredato nello stile che da 50 anni contraddistingue Hard Rock Cafe, con pareti adornate da chitarre autografate, abiti di celebrità, fotografie e oggetti di scena provenienti da artisti di fama mondiale, che rendendo l’atmosfera unica nel suo genere.

Hard Rock Cafe non è una caffetteria in senso stretto, ma un vero e proprio ristorante in cui fermarsi a pranzo, a cena o per l’aperitivo. Si possono gustare tantissime specialità diverse in pieno stile americano, con una spesa media di 30-40 €.

Menù e prezzi

Il menù di Hard Rock Cafe è molto ricco e varigato: si apre con gli stuzzichini e prosegue con un’intera sezione dedicata alle specialità americane, quali burger e sandwich, seguite da insalate e secondi piatti a base di carne alla griglia.

Antipasti

La parte del menù dedicata agli stuzzichini è molto varia. Si può scegliere tra le ali di pollo croccanti (12,75 €), i mini hamburger (16,75 €) e altre specialità dal gusto unico, come gli originali One Night in Bangkok Spicy Shrimp™: gamberi croccanti serviti su un letto di insalata coleslaw e ricoperti di salsa piccante (16,75 €).

Chi cerca un antipasto vegetariano o vegano può optare per le bruschette al pomodoro (12,75 €) o per i nachos accompagnati da vari tipi di salse (7,75 €)

Burger & Sandwich

L’hamburger più famoso di Hard Rock Cafe è il l’Original Legendary Burger, preparato con soffice pane, burger di manzo, bacon croccante, lattuga, pomodoro, anelli di cipolla croccante e formaggio Cheddar (18,95 €).

Oltre ai classici burger a base di carne, si può scegliere tra altre sfiziosi opzioni, come il Surf & Turf Burger con i gamberi croccanti (21,75 €) e Moving Mountain: un burger plant-based vegetariano, acquistabile anche nella versione vegan senza formaggio (19,25 €).

I panini sono disponibili in diverse varianti, sia con carne suina come il BBQ Pulled Pork Sandwich (18,25 €), sia con carne di pollo grigliata o fritta (17,25 €).

Bowl & Carne

Se si desidera gustare un’insalata, si può optare per la classica Caesar salad con pollo grigliato, arricchita con scaglie di parmigiano (21,75 €), oppure optare Southwestern Chicken Bowl, dal sapore piccante (18,25). Se si ama il pesce e la cucina orientale, l’insalata Asian Noodle Bowl è perfetta, grazie al suo mix di edamame e salmone alla griglia (18,25 €).

Da Hard Rock Cafe si possono ordinare anche degli ottimi piatti a base di carne alla griglia, come la Cowboy Ribeye servita con patate e verdure (33,95 €) e la New York Strip Steak (27,25 €), nonché un classico della cucina messicana: le fajitas servite con il tradizionale pico de gallo, salsa guacamole e tortillas calde (21,95 €).