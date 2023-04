Come preparare con il Bimby la soffice e deliziosa torta all’acqua al cacao amaro: un dolce per la colazione leggerissimo, senza uova, latte e burro.

Come preparare con il Bimby la deliziosa torta con mirtilli e yogurt greco: soffice e profumata, perfetta per la colazione e la merenda.

Come preparare in casa la soffice e deliziosa torta di carote e yogurt senza mandorle: una variante della classica torta Camilla, leggerissima e profumata.

Come preparare con il Bimby la deliziosa torta alle fragole senza glutine: un dolce soffice e profumato, perfetto per la colazione e per l’ora del tè.