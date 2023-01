Crazy Pizza è una catena di pizzerie aperta nel 2022 dall’imprenditore piemontese Flavio Briatore, e conta a oggi 7 pizzerie sparse in giro per il mondo: a Milano, Roma, Porto Cervo, Londra, Montecarlo, Riyadh e Doha. Siete curiosi di sapere quanto costa una cena al Crazy Pizza di Milano? Proseguite la lettura per scoprire quali specialità sono incluse nel menù e i prezzi delle principali pizze.

Crazy Pizza a Milano

Il Crazy Pizza di Milano è stato inaugurato il 1 marzo 2022 e si trova in via Varese 1. La pizzeria apre tutti i giorni dal lunedì alla domenica, a pranzo dalle 12 alle 14.30 e a cena dalle 19 alle 23.

Scopriamo insieme quali piatti propone nel suo menù alla carta e i relativi prezzi, a cui occorre aggiungere il costo del coperto di 4 euro.

Antipasti e piatti salati

Non solo pizza: nel menù è presente anche un’ampia selezione di antipasti e piatti salati, tra cui focacce, salumi, formaggi, insalate e specialità a base di carne e pesce.

Ecco quali sono i prezzi dei principali antipasti:

Focaccia: 6 euro;

Burrata con pomodorini Datterini e basilico: 15 euro;

Patatine fritte: 8 euro;

Prosciutto San Daniele: 19 euro;

Prosciutto Pata Negra: 40 euro;

Bresaola con pomodorini Datterini e Parmigiano Reggiano: 18 euro;

Carpaccio di manzo con pasta fillo, rucola e Parmigiano Reggiano: 19 euro;

Calamari e zucchine fritte con salsa al tartufo: 14 euro.

Se si preferisce, è possibile optare per una delle seguenti insalate gourmet, perfette da gustare anche come piatto unico a pranzo:

Caesar Salad con misticanza e lattuga con petto di pollo, pancetta, uova, acciughe, crostini, salsa Caesar e parmigiano (23,50 euro);

con misticanza e lattuga con petto di pollo, pancetta, uova, acciughe, crostini, salsa Caesar e parmigiano (23,50 euro); Crazy Salad con patate, cetriolini, prosciutto cotto, piselli, maionese e tuorlo mimosa (14 euro);

con patate, cetriolini, prosciutto cotto, piselli, maionese e tuorlo mimosa (14 euro); Asparagus Salad con asparagi verdi, barbabietola, caprino, basilico e citronette (19 euro);

con asparagi verdi, barbabietola, caprino, basilico e citronette (19 euro); Niçoise Salad con lattuga, tonno, uova, pomodorini, cipolla rossa, fagiolini, olive Taggiasche e patate (24 euro);

con lattuga, tonno, uova, pomodorini, cipolla rossa, fagiolini, olive Taggiasche e patate (24 euro); Spinach Salad con spinacini, fagiolini, pinoli, ravanelli, salsa al miele e sesamo (18 euro);

con spinacini, fagiolini, pinoli, ravanelli, salsa al miele e sesamo (18 euro); Arlecchino Salad con misticanza, verdure miste, mais, cipolla rossa e cetriolo (18 euro);

con misticanza, verdure miste, mais, cipolla rossa e cetriolo (18 euro); Burrata Salad con burrata, pomodori, asparagi, avocado, olive Taggiasche e crostini (29 euro);

con burrata, pomodori, asparagi, avocado, olive Taggiasche e crostini (29 euro); Bocconcini Salad con mozzarelline di bufala, pomodorini, lattuga, olive Taggiasche, cipolla rossa e pane (18 euro);

con mozzarelline di bufala, pomodorini, lattuga, olive Taggiasche, cipolla rossa e pane (18 euro); Quinoa Salad con verdure di stagione, misticanza, avocado e salsa citronette (18 euro);

con verdure di stagione, misticanza, avocado e salsa citronette (18 euro); Crab Salad con misticanza, lattuga, gamberi, polpa di granchio, avocado e salsa cocktail (39 euro).

Pizze

Il menù del Crazy Pizza a Milano include 26 pizze, dalla classica magherita alle più esclusive e originali, tra cui la Crazy Pizza Focaccia. Tutte le pizze, eccetto le focacce, sono preparate con un impasto a bassissimo contenuto di lievito e una base di salsa di pomodoro e mozzarella di bufala, a cui vengono aggiunti i vari condimenti.

Ecco l’elenco completo delle pizze e i relativi prezzi: