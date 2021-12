Descrizione

Le cipolline glassate al miele sono una deliziosa variante senza zucchero delle classiche cipolle in agrodolce, ottima da servire come antipasto anche nelle grandi occasioni. Queste morbide cipolline dal sapore agrodolce sono un’autentica delizia per grandi e piccini, ideali da gustare ancora calde con delle bruschette di pane casereccio.