Descrizione

Il paté di fegato è una gustosa ricetta tipica della cucina francese, generalmente preparata con il fegato d’oca, ma spesso riproposta in altre varianti. Oggi vi spieghiamo come preparare in casa il delizioso paté di fegatini di pollo rosolati in padella con cipolla e Marsala: una crema dal gusto intenso, ideale da servire come antipasto rustico, spalmata su dei crostini o delle bruschette.