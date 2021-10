Frittata di spinaci e pomodoro: un secondo veloce e saporito Come preparare in casa la squisita frittata di spinaci e pomodoro cotta al forno: veloce, saporita e perfetta per una cena dell’ultimo minuto.

Polpo alla pignata: ricetta tipica della cucina pugliese Come cucinare il prelibato polpo alla pignata con sugo di pomodoro: un tradizionale secondo piatto salentino, ideale da servire con del pane tostato.

Polpette in agrodolce: ricetta dal sapore intenso e prelibato Come cucinare le squisite polpette in agrodolce, preparate con macinato di vitello e cotte in padella con l’aggiunta di cipolla rossa e aceto.

Calamari al vino bianco: un secondo piatto semplice e gustoso Come cucinare i prelibati calamari al vino bianco: un gustoso e leggero secondo piatto di mare, dal sapore e profumo invitante.

Tasche di frittata: ricetta sfiziosa e saporita con verdure La ricetta sfiziosa e saporita delle tasche di frittata ripiene di verdure: un secondo piatto semplice da preparare, che piace a grandi e piccini.

Pollo in crosta di patate: un secondo piatto rustico e gustoso Come preparare in casa il delizioso pollo in crosta di patate alle erbe aromatiche: un secondo piatto rustico e cotto al forno che piace a grandi e piccini.

Salsicce all’uva: ricetta autunnale, sfiziosa e ricca di gusto Come preparare in pochi minuti le squisite salsicce all’uva bianca in padella: la ricetta semplice, saporita e invitante, che piace a grandi e piccoli.

Frittata con panino ripiena: un piatto unico semplice e gustoso La ricetta facile e veloce per preparare in casa la squisita frittata con panino ripiena di formaggio e prosciutto, ideale da servire come piatto unico.

Calzone in padella con carne e uova: ricetta gustosa e invitante La ricetta semplice e sfiziosa per preparare in casa il squisito calzone in padella con carne e uova, ideale da proporre come secondo o piatto unico.

Frittata con mozzarella: ricetta vegetariana, semplice e invitante La ricetta tradizionale napoletana della gustosa frittata con mozzarella: un secondo piatto semplice e invitante, che piace a grandi e piccini.