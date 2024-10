Introduzione alle polpette di zucca

Le polpette di zucca rappresentano un piatto tipico della stagione autunnale, perfetto per chi desidera gustare un pasto vegetariano e saporito. Questo piatto è ideale sia come antipasto che come secondo, capace di conquistare il palato di grandi e piccini. La combinazione di zucca e mozzarella rende queste polpette particolarmente morbide e gustose, perfette per ogni occasione.

Ingredienti e preparazione

Per preparare le polpette di zucca e mozzarella, è necessario procurarsi alcuni ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono: zucca, mozzarella, pangrattato, parmigiano, sale e pepe. Iniziate tagliando la zucca a pezzetti e sistemandola su una placca foderata di carta da forno. Conditela con sale, pepe e rosmarino, quindi infornatela a 240 °C per circa 30 minuti. Una volta cotta, recuperate la polpa con un cucchiaio e mettetela in una ciotola.

Creazione delle polpette

Strizzate bene la mozzarella per eliminare l’eccesso di liquido e sbriciolatela. Mescolate la mozzarella con la polpa di zucca, aggiungendo pangrattato e parmigiano fino a ottenere un composto malleabile. Insaporite con sale e pepe a piacere. Per un tocco speciale, potete preparare una crema di mozzarella frullando un’altra mozzarella con un po’ della sua acqua di governo, sale e olio. Formate delle polpette con il composto di zucca e rosolatele in padella con una noce di burro spumeggiante. Servite le polpette calde, accompagnate dalla crema di mozzarella e, se desiderate, una macinata di pepe verde per un sapore extra.