Il pecorino romano DOP: un formaggio con storia

Il pecorino romano DOP è uno dei formaggi più celebri d’Italia, con una tradizione che affonda le radici nella storia millenaria del nostro paese. Questo formaggio, tutelato dalla Denominazione di Origine Protetta, è apprezzato non solo per il suo sapore unico, ma anche per le sue molteplici applicazioni in cucina. Che sia gustato a scaglie o grattugiato, il pecorino romano DOP è un ingrediente fondamentale in numerose ricette tradizionali italiane.

Caratteristiche distintive del pecorino romano DOP

Per riconoscere il vero pecorino romano DOP, è fondamentale conoscere le sue caratteristiche distintive. Questo formaggio può essere prodotto solo in specifiche aree geografiche: Sardegna, Lazio e la provincia di Grosseto in Toscana. Il latte utilizzato deve provenire esclusivamente da queste zone e la produzione è limitata al periodo compreso tra ottobre e luglio. Il caglio impiegato è di agnello, proveniente anch’esso da animali allevati localmente. La stagionatura è un altro aspetto cruciale: per il formaggio da tavola, deve durare almeno cinque mesi, mentre per quello destinato a essere grattugiato, il periodo minimo è di otto mesi.

Come riconoscere il pecorino romano DOP

Riconoscere una forma intera di pecorino romano DOP è relativamente semplice. Ogni forma è marchiata all’origine con un logo specifico che garantisce la sua autenticità. Questo marchio consiste in un rombo con angoli arrotondati, contenente la testa stilizzata di una pecora e la denominazione “Pecorino Romano”. Inoltre, è presente un riquadro che indica la sigla della provincia di provenienza, il codice del caseificio produttore e il mese e l’anno di produzione. Tuttavia, quando il formaggio è già stato porzionato o grattugiato, è necessario affidarsi ai propri sensi. La pasta del pecorino romano DOP si presenta compatta, con un colore che varia dal bianco al paglierino e un aroma caratteristico di latte di pecora ed erbe aromatiche. Il sapore è deciso, sapido e leggermente piccante, con note che si intensificano con la stagionatura.

Dove acquistare il pecorino romano DOP

Il pecorino romano DOP è ampiamente disponibile e può essere acquistato in negozi di specialità alimentari, mercati e supermercati. Inoltre, è possibile trovarlo anche online, sia su piattaforme di e-commerce che sui siti dei produttori e dei consorzi. Quando si acquista, è sempre consigliabile controllare l’etichetta, cercando il marchio DOP e il logo specifico del pecorino romano, insieme al numero di matricola del caseificio di produzione. Questo assicura che si stia acquistando un prodotto autentico e di alta qualità.