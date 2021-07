Descrizione

Le polpette di zucchine sono una ricetta estiva, sfiziosa e saporita, ideale da proporre come finger food o antipasto vegetariano. Possono essere preparate in mille modi diversi: fritte, al forno, con l’aggiunta di altre verdure, formaggi o pesce, come le polpette di zucchine e merluzzo. Oggi vi proponiamo la ricetta delle polpette di zucchine fritte, impanate con pangrattato e insaporite con aglio, prezzemolo e parmigiano: una delizia per grandi e piccini!