La ricetta originale del gustoso pollo in fricassea: un classico e cremoso secondo piatto condito con crema d’uovo, limone e prezzemolo.

La ricetta del polpo in caponata ispirato a un grande classico della cucina siciliana: ideale da servire freddo come antipasto o secondo.

La ricetta facile e veloce delle polpette di spinaci e ricotta: vegetariane, sfiziose e saporite, ideali da servire come antipasto o secondo piatto.

La ricetta semplice e gustosa del coniglio in padella con olive: un secondo piatto appetitoso e invitante, ideale da servire con del pane tostato.

La ricetta semplice e sfiziosa dei falafel di ceci cotti al forno, ideali da servire come antipasto o secondo piatto con dell’hummus fatto in casa.

Come preparare in casa i burger di zucchine e patate: dei gustosi medaglioni vegetariani, ottimi da gustare come secondo o antipasto.