Ingredienti e preparazione delle polpettine

Le polpettine di cipolle e ceci rappresentano un primo piatto che unisce tradizione e innovazione. Per prepararle, avrete bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Iniziate con 4 cipolle bionde, 200 g di ceci, 200 g di pangrattato, un uovo, tahina, limone, e spezie come il coriandolo e il pepe. La preparazione richiede circa 1 ora e 40 minuti, ma il risultato finale sarà un piatto che stupirà i vostri ospiti.

Il segreto per un brodo perfetto

Il brodo è l’elemento fondamentale di questa ricetta. Per prepararlo, rosolate le cipolle in una padella e poi cuocetele in una pentola con 2 litri d’acqua, lemon grass, pepe, semi di sesamo e coriandolo fresco. Lasciate cuocere per un’ora e filtrate il brodo. Questo passaggio è cruciale per ottenere un sapore intenso e aromatico che esalterà le polpettine.

Formazione delle polpettine e presentazione

Dopo aver preparato il brodo, frullate i ceci con le cipolle cotte, la tahina e il succo di limone. Aggiungete il pangrattato e l’uovo, mescolando bene fino a ottenere un composto omogeneo. Formate delle polpettine della dimensione di un’oliva e cuocetele nel brodo filtrato per circa 3 minuti. Servitele calde, accompagnate da un filo d’olio al coriandolo e petali di cipolla bollita. Non dimenticate di aggiungere il pan di spezie abbrustolito per un tocco croccante.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta è estremamente versatile. Potete sostituire i ceci con altri legumi o aggiungere spezie a piacere per personalizzare il piatto. Inoltre, per un tocco di freschezza, potete guarnire le polpettine con erbe aromatiche come prezzemolo o menta. Le polpettine di cipolle e ceci in brodo sono perfette per una cena in famiglia o per un pranzo con amici, portando in tavola un pezzo di tradizione culinaria.