Descrizione

Pensate che gli hamburger possano prepararsi esclusivamente con il pane? Ebbene, esiste una sfiziosa variante che sicuramente sarete curiosi di provare: i portobello burger, farciti con verdure e cotolette di legumi. Come suggerito dal nome, questi burger 100% vegetali vengono preparati con un ingrediente speciale e sicuramente insolito: i funghi portobello cotti alla griglia, che sostituiscono in tutto e per tutto il classico pane per hamburger.