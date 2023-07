Quanto costa una cena al Domò Sushi di Roma: prezzi e menù

Quanto si spende per mangiare nel ristorante giapponese Domò Sushi a Roma? Scopriamo insieme il menù all you can eat e il prezzo medio di una cena.

Se amate la cucina giapponese e vi trovate a Roma, uno dei migliori ristoranti che possiate provare è Domò Sushi: un locale interamente dedicato al sushi e alla cucina orientale contemporanea, che si trova in via Novara 21, nel quartiere Trieste.

Domò Sushi propone una cucina fusion, che unisce i sapori e le tecniche della tradizione giapponese, con influenze e ingredienti di altre culture. Grazie all’opzione All You Can Eat, è possibile assaggiare tutti i piatti presenti in menù, che comprende sushi e sashimi, ramen, tempura e dessert.

Domò Sushi: tipo di cucina

Domò Sushi si presenta come classico ristorante giapponese dall’ambiente elegante e accogliente, arredato in stile contemporaneo con colori caldi e materiali naturali come il legno, che creano un’atmosfera intima e accogliente.

Come anticipato, Domo Sushi è un ristorante fusion che propone una cucina orientale rivisitata in chiave contemporanea, in cui la qualità del pesce crudo viene messa in risalto con salse ed elementi di contrasto. I piatti sono preparati a regola d’arte con passione e creatività, cercando di esaltare le caratteristiche di ogni singolo ingrediente, senza stravolgerne il gusto originale. Il pesce viene abbinato a frutta esotica, verdure croccanti, spezie ed erbe aromatiche, alla ricerca di abbinamenti sempre originali che possano sorprendere il palato.

Menù e prezzi

Domò Sushi propone il menù All You Can Eat sia a pranzo che a cena. Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 16.30, e dalle 19.30 alle 00.30. Spendendo 19 euro a pranzo e 26 euro a cena è possibile ordinare a volontà tutti i piatti che si desiderano, tra quelli presenti nell’ampio menù.

Tra gli antipasti si possono trovare la tartare di salmone con avocado e mango, il carpaccio di polpo in salsa ponzu o polpette di Osaka con polpo e fiocchi di tonno disidratato. Sono presenti anche alcune specialità a base di carne, come stracotto di manzo con carote e patate con salsa black pepper, e alcune opzioni vegane, tra cui i ravioli di verdure e le sfoglie di mango con rucola, pinoli e menta.

I primi piatti spaziano dai noodles di riso con straccetti, fagiolini e sbriciolata di noci, agli udon ai frutti di mare, passando per il ramen in diverse varianti e l’aromatico riso Venere ai frutti di mare.

La parte dedicata ai secondi è naturalmente più ampia: si può scegliere tra una vasta selezione di teppanyaki e tempura, uramaki, nigiri e onigiri, gunkan, temaki, hosomaki e sashimi.

Per concludere il dolcezza il pranzo o la cena, si può ordinare un dessert al prezzo di 6 €. Si può assaggiare il tiramisù al tè matcha e cioccolato bianco, il mochi al tè matcha con cuore di fragola e crema di tiramisù e tanti altri dolci freddi, come la cheesecake ai frutti di bosco e purea di lamponi.