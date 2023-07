Descrizione

Se cercate un contorno diverso dal solito da portare in tavola in estate, provate l’insalata di fragole e arance. Fresca, leggera e gustosa: si prepara con l’aggiunta di cetrioli e lattuga, con un semplice condimento a base di olio e aceto balsamico. Potete servirla in ogni occasione: è perfetta anche per un pranzo leggero al mare o da proporre durante una cena estiva con gli amici.