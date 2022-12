Gulasch verdure: una variante vegan del classico piatto ungherese Come preparare il caldo e gustoso gulasch di verdure vegan: una squisita e leggera variante del classico gulasch di carne tipico della cucina ungherese.

Trippa arrosto con patate: ricetta rustica, gustosa e invitante Come preparare la squisita trippa arrosto con patate e pangrattato: una ricetta rustica, stuzzicante e ricca di gusto, adatta anche alle grandi occasioni.

Capitone al forno: ricetta tradizionale per il pranzo di Natale Come cucinare il gustoso e aromatico capitone al forno insaporito con succo di limone, alloro e aglio: una ricetta invitante per il pranzo di Natale.

Cutturiddi di agnello: la ricetta originale del secondo piatto lucano Come preparare i tradizionali cutturiddi di agnello: la ricetta originale del secondo piatto tipico della cucina lucana a base di agnello e verdure.

Cotoletta alla valdostana: ricetta classica, sfiziosa e saporita La ricetta classica della gustosissima cotoletta alla valdostana impanata e fritta, preparata con fettine di vitello, prosciutto cotto e fontina.

Sardine fritte in friggitrice ad aria: ricetta leggera e saporita Come preparare in pochi minuti le gustose sardine fritte in friggitrice ad aria: irresistibilmente sfiziose e croccanti, ideali da servire con del limone.

Kebab fatto in casa: ricetta originale tipica della cucina araba Come preparare in casa il tradizionale kebab di carne speziata, pane e verdure: la ricetta originale tipica della cucina araba, sfiziosa e ricca di gusto.

Ali di pollo speziate cotte in friggitrice ad aria: ricetta leggera Come preparare le gustose ali di pollo speziate cotte in friggitrice ad aria: croccanti, aromatiche e leggere, ottime da gustare in ogni occasione.

Burger di ceci e patate: un gustoso secondo piatto vegano Come preparare i gustosi burger di ceci e patate con erbe aromatiche: sfiziosi e proteici, ideali da servire come secondo piatto vegano.

Omelette con broccoli e formaggio filante: ricetta facile e veloce Come preparare in pochi minuti le gustose e nutrienti omelette con broccoli e formaggio filante, ideali da servire come secondo piatto vegetariano.