Firenze, città nota in tutto il mondo per la sua bellezza culturale, storica, e per il fascino dei suoi monumenti, è la perfetta località dove gustare la tipica cucina locale. Ma non solo bistecca alla “fiorentina”, qui trovate anche ristoranti di pesce. Ecco qual è il miglior ristorante di pesce di Firenze

Qual è il miglior ristorante di pesce di Firenze: posti da provare

A Firenze, meta turistica per eccellenza, ci sono ristoranti per ogni esigenza e gusto, non solo quelli di carne dove mangiare la tipica fiorentina. A Firenze troverete anche ristoranti di pesce dove gustare ottimi piatti in cui la qualità delle materie e le armonie dei sapori vengono prima di ogni cosa. Ecco qual è il miglior ristorante per chi ama il pesce

Fuor d’Acqua

Partiamo da Fuor d’Acqua rinomato ristorante fiorentino frequentato da personaggi noti come il cantante Sting, che più volte ha cenato qui insieme alla moglie. Caratteristica del ristorante è la scelta di servire solo il pescato del giorno: freschezza garantita in questo punto di riferimento indiscusso per la cucina di mare. Ricette semplici o elaborate secondo la tradizione come la Catalana, i paccheri alla Trabaccolara e gli antipasti, crudi o caldi, e grandi piatti di cruditè.

Marina di Santo Spirito

Nella vecchia falegnameria di Santo Spirito, nel cuore di Firenze, trovate una delle cucine di pesce più buone della città. Marina di Santo Spirito è un ristorante a conduzione familiare con una lunga storia di ristorazione. All’interno del locale trovate pietre del ‘300, muri originali e antichi utensili della falegnameria. Ottima la selezione di pesce: piatti semplici e com’erano una volta.

Il Vecchio e il Mare

Al Ristorante Il Vecchio e il Mare si mangia all’esterno nella piazzetta interna delle 9 botteghe in via Gioberti, zona piazza Beccaria. E’ conosciuto per la sua proposta di pesce sempre fresco, cucinato in totale rispetto della materia prima. Tanti i piatti del menù di pesce, ma anche di carne, con prodotti di ottima qualità e sempre freschi. E’ tra i migliori ristoranti di pesce da trovare a Firenze.

Cestello Ristoclub

In piazza del Cestello troviamo invece uno dei ristoranti di pesce storici di Firenze, il Cestello Ristoclub, un omaggio alla cultura gastronomica mediterranea. All’interno c’è una vera e propria pescheria a vista, da cui gli ospiti possono scegliere il pesce da portare e preparare a casa o da far cucinare agli chef e mangiarlo al momento. Dai piatti crudi alle ostriche e caviali, qui tutto è super fresco.

Fiaschetteria di Pesce

In piazza Taddeo Gaddi, infine, c’è una vera e propria fiaschetteria dove al mattino si può acquistare il pesce fresco oppure, verso la sera anche cucinato, da asporto. Non ci sono tavoli, si mangia sugli sgabelli con piccoli tavolini, in una location familiare e semplice. Qui è da provare il crudo, scegliendo direttamente il pesce dal banco.