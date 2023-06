Venezia è una delle città più belle e affascinanti al mondo, meta di milioni di turisti ogni anno. Tra le sue meraviglie, spicca la splendida Piazza San Marco, che venne definita da Napoleone “Il Salotto d’Europa” per la sua bellezza e unicità. Piazza San Marco è l’unica piazza presente a Venezia ed è circondata da alcuni degli edifici e monumenti storici più importanti della città, come l’omonima Basilica, il Campanile, il Palazzo Ducale e il Ponte dei Sospiri. Piazza San Marco è un luogo ideale in cui passeggiare a Venezia e rilassarsi, magari sedendosi in uno dei famosi caffè storici che si affacciano sul piazzale. Un autentico piacere, da concedersi almeno una volta nella vita. Ma quanto costa un caffè in piazza San Marco? Scopriamolo insieme.

Caffè in Piazza San Marco: quanto costa?

Quella del caffè in piazza San Marco è un’antica tradizione che risale al XVIII secolo, quando Venezia era una delle capitali europee del commercio e della cultura. In quegli anni, aprirono i primi caffè storici della città, come il Caffè Florian, il GranCaffè Quadri e il Caffè Lavena, che divennero luoghi di incontro per intellettuali, artisti, politici e nobili. Qui si poteva gustare un caffè di qualità, accompagnato da dolci e pasticcini, leggendo, conversando o ascoltando musica.

Oggi il caffè in piazza San Marco è ancora un’esperienza unica e per molti irrinunciabile, ma anche molto costosa. I prezzi variano a seconda dal locale scelto, del tipo di servizio e della stagione. In generale, si può dire che un caffè al banco costa tra i 3 e i 4 euro, mentre un caffè espresso servito al tavolo costa tra i 6 e i 14 euro. Se si opta per delle bevande o preparazioni particolari, o si vuole aggiungere un bicchiere d’acqua o un dolce, il prezzo sale ulteriormente.

Inoltre, alcuni caffè applicano una maggiorazione per la musica dal vivo o per la vista sulla piazza. Quando si parla di sovraprezzi a Venezia, uno dei casi più noti è quello del Caffè Lavena, che nel 2018 fece fatto pagare a due turisti tedeschi 43 euro per due caffè e due bottigliette d’acqua. Un prezzo decisamente alto, ma è sufficiente dare un’occhiata al menù per non incorrere in brutte sorprese.

Di fronte a questi prezzi esorbitanti, molti si chiedono se ne valga la pena pagare così tanto per un caffè in piazza San Marco. La risposta non può che essere soggettiva. Chi vuole vivere un’esperienza unica e irripetibile può decidere di concedersi una tantum questo piccolo lusso, godendosi il panorama e l’atmosfera impareggiabile che si respira in piazza San Marco.