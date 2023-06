Descrizione

Le seppie alla griglia marinate e impanate con pangrattato sono un gustoso e invitante secondo piatto estivo, ideale da servire come alternativa leggera al classico fritto di pesce. Le seppie vengono prima marinate con olio, aglio e prezzemolo, successivamente passate nel pangrattato e cotte sulla griglia, fino a diventare croccanti e dorate in superficie. Scoprite come prepararle in pochissimi passaggi seguendo la nostra ricetta!