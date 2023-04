Avete mai sentito parlare di cena con delitto? Se non sapete di cosa si tratta, ma amate i giochi di ruolo e le atmosfere noir, allora proseguite la lettura: vi spieghiamo esattamente cosa di intende per cena con delitto, come si svolge e quanto costa organizzarne una con amici o colleghi.

Cos’è una cena con delitto?

La cena con delitto, in inglese murder mystery dinner, è un gioco di ruolo a tema investigativo di origine anglosassone, il cui obiettivo è essenzialmente riuscire a trovare l’assassino tra i vari commensali seduti a tavola. I primi murder party sono nati presumibilmente a inizio ‘900 in Inghilterra, sulla scia del crescente successo dei gialli di Agatha Christie, per poi diffondesi a livello internazionale a partire dagli anni ‘80.

Il format è giunto in Italia negli anni ‘90 e attualmente sono sempre di più le persone che scelgono di partecipare a una cena con delitto, non solo in compagnia di amici, ma anche di colleghi.

Per chi ama i gialli e risolvere enigmi, la cena con delitto rappresenta un’occasione perfetta per mettere alla prova la propria arguzia e le proprie capacità investigative. In tal senso, questa tipologia gioco interattivo ha molto a che spartire con le escape room, tuttavia offre qualcosa in più: la possibilità di calarsi in un ruolo prestabilito e interpretare un personaggio, in una fusione intrigante tra gioco e spettacolo teatrale.

Come si svolge una cena con delitto?

La cena con delitto solitamente si svolge in gran parte seduti a tavola, anche se alcune scene potrebbero richiedere di spostarsi nella stanza o negli ambienti circostanti. Ogni commensale interpreta un personaggio (ci si può opzionalmente vestire a tema per rendere l’atmosfera più realistica) e un ruolo ben preciso, come da copione. L’obiettivo ultimo, come ogni giallo che si rispetti, è quello di scoprire chi sia l’assassino: chi lo interpreta, dovrà cercare di dissimulare il proprio ruolo e depistare gli altri partecipanti, che invece dovranno utilizzare tutta la loro arguzia per riuscire a risolvere il mistero entro la fine della cena.

Quanto costa partecipare a una cena con delitto?

Per organizzare una cena con delitto a regola d’arte è consigliabile rivolgersi a un game master professionista, il cui compito consiste nel definire la trama e i personaggi, gestire gli intrecci e lo svolgimento del gioco. Nulla vieta di provare a organizzare una cena con delitto a casa in autonomia, magari partendo da una trama pronta, ma senza alcuna esperienza in merito si potrebbe incorrere in non poche difficoltà.

Per questo motivo, spesso chi vuole partecipare a una cena con delitto sceglie di prender parte a eventi organizzati. Il costo varia in base alla location, al menù, al numero di partecipanti (solitamente da 15 a 50 persone) e alla complessità della trama. Il prezzo parte da 25 euro per il solo gioco, fino a 50 euro per l’intero pacchetto, che comprende anche la cena e l’affitto della location.