Quanto si costa mangiare in un ristorante stellato? Ecco quali sono i prezzi in Italia e quale budget occorre per provare l'esperienza di una cena gourmet.

Sedersi al tavolo di un ristorante stellato è un’esperienza che va oltre il piacere di assaporare degli ottimi piatti, ma rappresenta un’occasione unica per sperimentare accostamenti inediti, e riscoprire ingredienti e ricette in una dimensione nuova, in cui entrano in gioco non solo la tecnica e la bravura in cucina, ma anche la cura dei dettagli che sta dietro alla creazione di ogni singolo piatto, e attraverso forme, colori e impiattamento riesce a esprimere la personalità dello chef.

Nella cucina di ogni ristorante stellato c’è sempre uno chef di grande esperienza, affiancato da un team altrettanto competente. In Italia, patria del buon cibo, i nomi che valorizzano la cucina tradizionale stando al passo con la contemporaneità sono tanti: da Cannavacciuolo, Cracco e Barbieri, noti al grande pubblico per le loro comparse in TV, agli chef che pur stando lontano dai riflettori hanno saputo contraddistinguersi nel panorama gastronomico italiano per il valore e la particolarità delle loro creazioni, tra cui Enrico Bartolini, Massimo Bottura, Nadia Santini e tanti altri.

Ma cosa si intende esattamente per ristorante stellato? Non basta che un ristorante serva del buon cibo per definirsi tale, ma occorre che venga valutato positivamente dalla Guida Michelin, che da quasi 100 anni si occupa di assegnare le proprie stelle (da 1 a 3) ai ristoranti più meritevoli, basandosi su 5 criteri: qualità degli ingredienti, armonia dei sapori, padronanza delle tecniche, personalità dello chef espressa nei piatti, coerenza dell’intero menù e nel tempo, ragion per cui la valutazione a ogni ristorante viene vista annualmente.

Ma quanto costa una cena in un ristorante stellato? Questa è una domanda che si pongono in tanti, anche per valutare l’effettiva possibilità di concedersi una tale tipologia di esperienza, meritevole senz’altro, ma non certo alla portata di tutti. Vediamo quali sono i principali ristoranti stellati in Italia e quali sono i prezzi.

Quanto costa una cena in un ristorante stellato?

La Guida Michelin 2023 conta 385 ristoranti stellati in Italia: un numero alto, terzo solamente al Giappone (415) e Francia (626). Tra le novità più importati c’è quella che riguarda Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, che guadagna per la prima volta 3 stelle.

Ecco quanto si spende mediamente per mangiare in un ristorante stellato in Italia, in base al numero di stelle.

Ristoranti con 1 stella Michelin

Indicativamente si parte da 100 euro a persona, fino a un massimo di 200 euro se si opta per il menù degustazione senza vini:

Ristorante Lino : si parte da un minimo di 100 euro per il menù Vegetale, fino a un prezzo massimo di 160 euro per il menù Filosofia.

: si parte da un minimo di 100 euro per il menù Vegetale, fino a un prezzo massimo di 160 euro per il menù Filosofia. Lido 84 : il prezzo dei menù degustazione varia da 120 a 140 euro, in base al numero di portate incluse.

: il prezzo dei menù degustazione varia da 120 a 140 euro, in base al numero di portate incluse. LoRo : da 90 euro per il menù da 4 portate, a 125 euro a persona per il menù da 6 portate.

: da 90 euro per il menù da 4 portate, a 125 euro a persona per il menù da 6 portate. L’Alchimia : il prezzo dei due menù degustazione è di 110 e 130 euro a persona.

: il prezzo dei due menù degustazione è di 110 e 130 euro a persona. Del Cambio : per assaporare la cucina di Matteo Baronetto si spendono da 155 euro a 215 euro.

: per assaporare la cucina di Matteo Baronetto si spendono da 155 euro a 215 euro. Antica Osteria Nonna Rosa: per cenare da Peppe Guida si spendono da 90 a 120 euro.

Ristoranti con 2 stelle Michelin

I prezzi variano indicativamente da 150 euro a 300 euro, senza includere la degustazione di vini:

Il Luogo di Aimo e Nadia : i tre menù degustazione proposti hanno un prezzo che varia da 220 a 280 euro.

: i tre menù degustazione proposti hanno un prezzo che varia da 220 a 280 euro. Ristoranti di Enrico Bartolini: se si cena al Glam si spendono da 200 a 230 euro, mentre nella Locanda del Sant’Uffizio i prezzi variano da 125 a 160 euro a persona.

Ristoranti con 3 stelle Michelin

Scegliendo il menù degustazione si spendono fino a 350 euro a persona, vini esclusi: