Avete in programma un viaggio a Bucarest o sognate di visitarla un giorno? La capitale della Romania è una città splendida, che offre ai suoi visitatori innumerevoli attrazioni e luoghi da scoprire. Sia che vi siate ritagliati un weekend per una veloce toccata e fuga, sia che abbiate deciso di dedicare all’esplorazione della città più tempo, siamo certi nelle sue strade affollate, nei suoi edifici storici e nei suoi monumenti troverete quel qualcosa che saprà renderla unica e indimenticabile ai vostri occhi. Bucarest non è una città solo da osservare e vivere in movimento, ma anche fermandosi nei suoi numerosi bar, bistrò e ristoranti. Non si può dire di aver vissuto Bucarest appieno, se non si assaggiano alcuni dei piatti più rinomati della cucina rumena.

Ma quanto si spende per mangiare a Bucarest? Se volete capire quale budget destinare al cibo durante il vostro viaggio, o semplicemente siete curiosi si scoprire quale sia il costo della vita in Romania, proseguite la lettura: scoprirete quali sono i piatti tipici della cucina romena da assaggiare assolutamente e quanto costa mediamente un pranzo o una cena nei ristoranti e nei street food.

Quanto costa mangiare a Bucarest?

Bucarest non è una città particolarmente onerosa, specialmente se si parla di cibo: è possibile mangiare bene spendendo poco, specialmente se si scelgono piccoli bistrò di quartiere o si opta per lo street food.

Molte specialità delle specialità tipiche della cucina rumena sono diffuse anche degli altri Paesi dell’Est Europa e dei Balcani, come Moldavia, Ucraina, Turchia e Grecia. In generale, si consumano molte zuppe e piatti a base di carne e pesce, ma anche gustose specialità a base di verdure. Il prezzo medio per un pranzo o una cena varia da 6-8 euro se si opta per lo street food, 15 euro per un ristorante di fascia media e 25-30 euro per i locali più rinomati.

Piatti tipici da provare

Se non volete partire a Bucarest senza una lista di piatti tipici da provare, ecco un breve elenco delle specialità più amate, che sicuramente non avrete difficoltà a trovare in qualsiasi ristorante e bistò di cucina tradizionale.

Mititei o mici: è uno dei piatti più famosi e consiste in salsicciotti di carne macinata. Possono essere preparati con carne di manzo, maiale o agnello e solitamente vengono cotti arrosto o alla griglia. Si tratta di una specialità il cui gusto è particolarmente intenso e speziato, spesso servita con salsa di senape e patate arrosto.

Sarmale: sono degli involtini di foglie di cavolo o di vite farciti con carna macinata e riso, molto simili agli involtini greci.

Mamaliga: è in sostanza una polenta di farina di mais, molto simile a quella che possiamo gustare anche in Italia. Viene servita con piatti a base di carne, verdure e formaggi.

Ciorba: è la zuppa per eccellenza, cucinata in mille varianti diverse. Le più famose sono la ciorba de fasole cu afumatura (zuppa di fagioli con costine di maiale affumicate) e la ciorba de burta, che invece viene preparata con la trippa.

Taramosalata: si tratta di una cremosa mousse di uova di muggine tipica anche della cucina greca, che viene servita come antipasto.

Fasole cu carnati: può essere tradotto letteralmente come fagioli con salsiccia ed è uno dei secondi piatti più amati della cucina rumena.

Moussaka: è uno sformato a base di patate e carne molto simile alla tradizionale moussaka greca che invece viene preparata con carne e melanzane.