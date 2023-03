Descrizione

Le girelle di pasta sfoglia con mortadella e pistacchi sono un antipasto rustico e sfizioso che potete preparare in soli 10 minuti e servire durante un pranzo speciale in famiglia, una cena con gli amici o un aperitivo. Sono stuzzicanti, saporite e perfette per ogni occasione, anche per un picnic o come spuntino goloso da gustare durante una gita fuori porta.