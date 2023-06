Quanto costa mangiare all’Antica Osteria Cera: menù e prezzi

Antica Osteria Cera è uno dei ristoranti di pesce più rinomati e premiati d’Italia, con due stelle Michelin e tre forchette Gambero Rosso. Si trova nel piccolo comune di Campagna Lupia, in provincia di Venezia, e dal 1966 è gestito dalla famiglia Cera: Rino Cera, la moglie Silvana e i figli Daniele, Lionello e Lorena.

Da cicchetteria di quartiere a ristorante stellato: in 50 anni l’Antica Osteria Cera ha vissuto un’incredibile trasformazione, che l’ha portata nel 2002 a conquistare la prima stella Michelin, seguita dalla seconda nel 2008. Oggi, l’Antica Osteria Cera è uno dei ristoranti più apprezzati e ricercati dagli amanti della cucina di mare, noto per la sua filosofia che pone al centro la freschezza e la stagionalità delle materie prime.

Scopriamo insieme quale piatti sono presenti nel menù e quanto costa mediamente un pranzo o una cena.

Menù degustazione

Antica Osteria Cera propone due menù degustazione: Azzurro e Oppure. Il primo costa 240 euro a persona, mentre il secondo 225 euro.

Vengono proposti come due percorsi degustazione diversi, ma complementari: si parte da un entrèe e si prosegue con primi, secondi e contorni e dessert. Il mare è naturalmente il grande protagonista: nel corso della degustazione si potranno assaggiare un’ampia varietà di pesci, crostacei e molluschi, sapientamente abbinati a frutta, ortaggi, erbe aromatiche, alghe e salse, al fine di creare dei piatti sorprendenti e inediti.

Ecco qualche esempio dei piatti creativi presenti nei diversi menù:

Spaghettino freddo con lucerna, mazzancolla, salsa al pistacchio di Bronte e acqua di capperi;

Ricciola al pepe verde e caffè con cavale Kaluga Amur, mango, basilico e salsa ventresca;

Zuppa di coda di rospo con scorfano, cozze, calamari, spaghetti di patate, uova di quaglia, green curry e caramello di coda di rospo;

Risotto cotto nel “broetto de pesse” con seppie al nero, masanete, succo di pesci di scoglio, basilico, limone e alghe;

Come un after eight: magnum con cioccolato 70% e dragoncello.

Menù alla carta

Antica Osteria Cera mette a disposizione dei propri ospiti anche un ampio menù alla carta che include i piatti presenti nei percorsi degustazione Azzurro e Oppure, e altre specialità inedite che spaziano dagli antipasti ai primi e secondi piatti. Il prezzo di ogni portata varia da 38 euro a 52 euro.

Ordinare dal menù alla carta è una scelta indicata sia per chi ha le idee chiare su ciò che desidera assaggiare, sia per chi volesse optare per delle portate senza pesce, a base di ingredienti vegetali, uova e formaggi.

I piatti vegetariani presenti nel menù alla carta sono le seguenti: