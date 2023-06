Descrizione

Fa troppo caldo per preparare zuppe e minestre di legumi? Vi proponiamo delle gustosissime polpette che potete servire come secondo piatto con un contorno, ma anche come finger food durante un aperitivo o un apericena. Croccanti in superficie, morbissime all’interno: le polpette di fave secche cotte al forno sono una ricetta vegana adatta a ogni occasione, che riuscirà a conquistare tutta la famiglia, bambini compresi. Si preparano con le fave secche decorticate e patate lesse, senza l’aggiunta di uova e formaggi. Provatele: sono perfette anche per un pranzo in ufficio o un picnic!