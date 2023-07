A Milano sono presenti numerosi ristoranti di alto livello. Uno di questi è Locanda Perbellini Bistrot, uno dei ristoranti guidati dello chef Giancarlo Perbellini, che propone nel suo menù dei gustosi piatti tipici della cucina italiana, tra tradizione e innovazione, preparati con prodotti di eccellenza e una tecnica impeccabile. Locanda Perbellini Bistrot è un luogo dove è possibile vivere un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile, in un ambiente moderno ed elegante. Scopriamo insieme dove si trova esattamente, quali piatti sono presenti in menù e quanto si spende mediamente per un pranzo o una cena.

Locanda Perbellini Bistrot: l’ambiente e la location

Locanda Perbellini Bistrot si trova in via della Moscova 25 a Milano, a pochi passi dal centro storico. Il ristorante si presenta come un bistrot moderno e accogliente, arredato con colori caldi e materiali naturali che gli conferiscono uno stile intimo e accogliente. Il locale è suddiviso in piccole sale e dispone di soli 38 coperti complessivi. Apre dal martedì al sabato a pranzo, dalle 12.30 alle 14.30, e a cena dalle 19.30 alle 22.30.

Chi è Giancarlo Perbellini

Giancarlo Perbellini, chef di lunga esperienza nato nel 1964 a Bovolone, dirige Locanda Perbellini Bistrot dal 2018. La sua passione per la cucina si sviluppa fin dalla prima infanzia, nel tempo trascorso presso la storica pasticceria di famiglia a Bovolone. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera, Perbellini ha avuto modo di lavorare in diversi ristoranti, esperienza che gli ha consentito di affinare la sua tecnica in cucina. A soli 25 anni inaugura il suo primo ristorante a Isola Rizza, in provincia di Verona, che nel corso degli anni conquista 2 stelle Michelin. Attualmente Giancarlo Perbellini è titolare di 9 locali, tra cui Casa Perbellini, ristorante con 2 stelle Michelin nel cuore di Verona, e Locanda Perbellini Bistrot a Milano.

Menù e prezzi

Locanda Perbellini Bistrot offre un menù alla carta che include antipasti, primi piatti, secondi e dolci, ispirati alla cucina italiana e milanese, ma reinventati in chiave contemporanea. Ogni piatto è una riscoperta dei grandi classici, come il risotto allo zafferano, arricchito con l’aggiunta di pomodoro, origano e caprino.

Per un pranzo o una cena completa di antipasto, primo, secondo e dolce si spendono in media 60 euro a persona, bevande escluse. Gli antipasti, come il vitello tonnato in versione gourmet e la battuta di fassona con pomodoro confit, pistacchio e maionese al wasabi hanno un prezzo medio di 15 euro, così come i primi piatti. Si spende un po’ di più per i secondi: un esempio è la rivisitazione della classica cotoletta, la Milanese alla farina di fagioli, pane croccante e maionese di pomodoro confit, che ha un costo di 20,50 euro.

Per concludere in dolcezza il pasto basta dare un’occhiata al listino dei dessert: anche qui, la massima ispirazione viene dalla classica pasticceria italiana. Immancabilmente presente il tiramisù, sotto il nome di “mascarpone e caffè”, ma anche la zuppa inglese e la millefoglie di Giancarlo Perbellini, a un prezzo medio di 9 euro.