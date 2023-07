Descrizione

Cercate una ricetta semplice per cucinare la fesa di tacchino? Con soli 5 ingredienti potete preparare i deliziosi bocconcini di tacchino al pompelmo, un secondo piatto leggero e aromatico, ideale da servire durante una cena estiva in famiglia. La fesa viene prima tagliata a cubetti, infarinata e successivamente rosolata in padella con soffritto di scalogno. Il grande protagonista di questa ricetta è il succo fresco del pompelmo che viene utilizzato per sfumare la carne e conferirle gusto, profumo e cremosità. Leggete passo dopo passo il procedimento e provate anche voi questo delizioso secondo piatto estivo!