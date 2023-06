Quanto costa festeggiare le proprie nozze al famoso Castello delle Cerimonie? Ecco quali sono i prezzi per un pranzo di matrimonio in grande stile.

Il Castello delle Cerimonie è una famosa location per eventi che si trova a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il nome reale è Gran Hotel La Sonrisa, ma da tutti è conosciuto come “Il Castello” per via della sua imponenza e dello stile sfarzoso dei suoi ambienti interni ed esterni. La struttura è stata ricavata da un’antica villa risalente al ‘700, completamente ristrutturata e circondata da un ampio parco con fontane e statue che nel complesso offre ai suoi ospiti un’atmosfera da favola. Ma quanto costa realizzare il sogno di sposarsi in questa location regale? Scopriamolo insieme quanto si spende mediamente per un pranzo di matromonio indimenticabile.

La location

Il Castello è gestito da Donna Imma e suo marito Matteo, noti per essere i protagonisti del reality show “Il castello delle cerimonie”, trasmesso da Real Time. In precedenza, il programma era condotto dal padre di Imma, Antonio Polese, noto come “Il boss delle cerimonie”. Il programma, giunto alla 11° stagione, segue le vicende legate all’organizzazione di grandi eventi e cerimonie all’interno del Gran Hotel La Sonrisa: non solo matrimoni, ma anche battesimi, comunioni, compleanni e anniversari.

Il Castello delle Carimonie offre una locaton perfetta per chi desidera organizzare un matrimonio in grande stile. L’hotel dispone di 50 camere e 3 grandi sale, che possono ospitare complessivamente più di 800 persone.

Il castello è circondato da giardini lussureggianti e un ampio parco in cui scattare foto ricordo e organizzare degli aperitivi all’aperto.

Quanto costa un pranzo di matrimonio?

Il castello delle cerimonie offre ai suoi clienti una vasta scelta di menù, personalizzabili in base ai gusti e alle esigenze degli sposi. I menù sono composti da antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e bevande. Tra le specialità della cucina dell’hotel ci sono naturalmente piatti tipici della tradizione napoletana ma non mancano anche proposte più raffinate e internazionali.

Il prezzo per invitato varia in base al tipo di menù scelto, al numero di portate, alla stagione e al giorno della settimana. In generale, si può dire che il costo medio per ogni ospite si aggira intorno ai 100 euro. Il castello delle cerimonie è una location molto richiesta e ambita dagli sposi che vogliono celebrare il loro matrimonio in modo indimenticabile. Per questo motivo, bisogna prenotare con largo anticipo, anche due o tre anni prima della data desiderata.