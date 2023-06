Parigi non è solo la città dell’amore, ma anche una capitale gastronomica, il cui poter assaporare il meglio della cucina francese e internazionale, circondati da arte e bellezza. Tra i numerosi luoghi in cui concedersi un’esperienza culinaria di alto livello, spicca Epicure, il ristorante tre stelle Michelin dell’hotel Le Bristol, situato nel prestigioso quartiere degli Champs-Élysées. Epicure è il regno dello chef Eric Frechon, che propone una cucina francese moderna e raffinata, basata su prodotti di eccellenza e su una tecnica impeccabile, affinata in 40 anni di esperienza.

La location

Epicure si trova al primo piano dell’hotel Le Bristol, un albergo a 5 stelle tra i più lussuosi e storici di Parigi. Il ristorante dispone di due sale da 60 coperti complessivi, arredate con eleganza e illuminate da ampie vetrate e lampadari in cristallo. I tavoli sono apparecchiati a regola d’arte con tovaglie bianche e porcellane fini. Il ristorante si affaccia su un ampio giardino all’inglese, in cui durante la bella stagione si può pranzare o cenare.

La filososia dello chef

Epicure è il frutto della passione e della creatività dello chef Eric Frechon, che dirige il ristorante dal 1999. Frechon ha una lunga esperienza nel mondo della gastronomia, avendo lavorato in diversi ristoranti stellati in Francia e all’estero. La sua cucina è fedele alla tradizione francese, ma aperta anche alle influenze internazionali e alle innovazioni. Il suo obiettivo è quello di esaltare il sapore e la qualità degli ingredienti, scegliendo solo il meglio del mercato e prediligendo prodotti di stagione. La sua tecnica è impeccabile e precisa, ma anche audace e originale. Il risultato sono piatti equilibrati e armoniosi, che sorprendono e deliziano il palato dal primo all’ultimo boccone.

Menù e i prezzi

Epicure è un ristorante gourmet che offre un’esperienza gastronomica di altissimo livello, i cui prezzi sono in linea con la media dei ristoranti stellati di Parigi. Qui si può assaporare la cucina francese moderna e raffinata dello chef Eric Frechon, scegliendo tra il menù à la carte o il menù degustazione, che comprende otto portate dall’antipasto al dolce, al costo complessivo di 440 euro.

Il menù à la carte prevede una media di 100 euro per i primi piatti, 130 euro per i secondi di pesce e 120 euro per i secondi di carne. La degustazione di formaggi ha un costo di 39 euro, mentre per i dessert di spendono mediamente 50 euro.

Tra i piatti più famosi ci sono il macaroni ripieni di tartufo nero, foie gras d’anatra e parmigiano (115 euro), il pollo in vescica (360 euro per due persone). Per accompagnare i piatti, si può scegliere tra una vasta selezione di vini provenienti da tutto il mondo.