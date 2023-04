Quanto tempo durano i muffin fatti in casa? Alcuni consigli pratici per conservarli al meglio e per far sì che rimangano soffici e gustosi a lungo.

I muffin sono dei classici dolcetti perfetti da servire in qualsiasi occasione. Si preparano in pochi minuti e possono essere creati in tantissime varianti diverse. Sono a tutti gli effetti dei tortini monoporzione, perfetti da gustare a colazione, da tenere in borsa per una sfiziosa merenda fuori casa e da servire durante una ricorrenza speciale.

I muffin fatti in casa piacciono a tutti, sono deliziosi e facili da preparare, ma una volta pronti quanto durano esattamente e come conservarli per mantenerli soffici, profumati e gustosi il più a lungo possibile? Scopriamolo insime!

Quanto durano i muffin fatti in casa?

Generalmente i muffin a temperatura ambiente durano al massimo 3-4 giorni. Molto dipende al tipo di impasto e dagli ingredienti utilizzati: quelli dolci con l’aggiunta di frutta durano meno rispetto ai muffin alle gocce di cioccolato, così come i muffin salati alle verdure hanno una durata minore rispetto a dei muffin alla pizzaiola.

Se desiderate che i vostri muffin rimangano soffici il più a lungo possibile, senza perdere il loro sapore e il loro profumo caratteristico, evitate di lasciarli esposti all’aria troppo a lungo. Una volta sfornati, attendete che siano completamente freddi (consigliamo di poggiarli sopra una gratella), dopodiché conservateli scegliendo uno dei metodi indicati.

Potete scegliere se riporli sotto una campana in vetro per torte, oppure all’interno di un contenitore a chiusura ermetica. In alternativa, va benissimo anche un sacchetto per alimenti con zip.

In generale, sarebbe meglio non conservarli in frigorifero, per evitare che la bassa temperatura possa farli seccare, tuttavia in alcuni casi (per esempio se l’impasto contiene formaggi o in piena estate) è necessario. In tal caso, riponeteli all’interno di un contenitore a chiusura ermetica, per evitare che possano assorbire l’odore degli altri alimenti.

Come congelare i muffin

Se volete preparare i muffin in quantità e conservarli per lunghi periodi di tempo, potete congelarli all’interno di sacchetti a chiusura ermetica accuratamente sigillati.

I muffin possono essere conservati in freezer fino a 3 mesi. Per una colazione o una merenda dell’ultimo minuto, basterà scaldarli 30 secondi in microonde per farli tornare soffici e gustosi come appena sfornati.