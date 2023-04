Quanto si spende per cenare da Langosteria Bistrot a Milano: menù e prezzi del famoso ristorante che ripropone i grandi classici in chiave gourmet.

La classica cucina italiana, con i suoi sapori e profumi tradizionali irrinunciabili, rivisitata in chiave moderna, con estro e creatività. Chi desidera provare l’esperienza di una cena che racchiuda tradizione e contemporaneità, può affidarsi alla cucina raffinata di Langosteria: un ristorante di Milano, presente anche in altre città tra cui Parigi, St. Moritz e Paraggi, frazione di Santa Margherita Ligure che si affaccia sul mare, poco distante da Portofino.

Langosteria, aperto nel 2007 da Enrico Buonocore e guidato dallo chef Domenico Magistri, è un ristorante fine dinning in cui vengono serviti degli ottimi piatti a base di pesce fresco e in cui è possibile assaggiare dei piatti innovativi, raffinati e gustosi, in un ambiente caldo, elegante e accogliente.

Solo a Milano sono presenti 4 ristoranti: il principale Langosteria, fiore all’occhiello del gruppo, Langosteria Cucina, sempre in via Savona 10, Langosteria Bistrot e Langosteria Cafè, che offrono l’esperienza di una cena gourmet in un ambiente più conviviale.

Cosa si mangia da Langosteria Bistrot?

Langosteria Bistrot di trova a Milano in via Privata Bobbio 2 e apre tutti i giorni a pranzo dalle 12:00 alle 15:00 e a cena dalle 19:00 alle 23:00. Si contraddistingue per la sua atmosfera rilassata e conviviale, meno formale rispetto al Langosteria Cucina, ma pur sempre elegante e ricercata.

Il menù è suddiviso tra antipasti, secondi a base di pesce e primi piatti, a cui si aggiungono le specialità più creative che portano a firma dello chef Donato di Giuseppe, come la pappa al pomodoro con vongole veraci, il pane, pomodoro e acciughe del Cantabrico e il carpaccio di tonno rosso con melanzane, pomodoro e basilico.

Gli antipasti sono tutti a base di pesce, come la tagliata di dentice reale, fave novelle e salmoriglio, molluschi, come il polpo arrosto con olive taggiasche, sedano e cipollotto, e crostacei, come i gamberi rossi con asparagi bianchi marinati e mimolette e la gazpacho con scampi arrosto e datterino giallo.

I primi piatti hanno come protagonista la pasta nei formati più amati di sempre: dai classici spaghetti alle vongole rivisitati con l’aggiunta dei datterini arrosto, agli gnocchetti con gamberi rossi. Chi ama i sapori raffinati può provare le orecchiette con sauté di frutti di mare, oppure le tagliatelle con crudo di mare e bottarga di muggine.

Protagonista il pesce in tutte le sue sfumature di sapore anche nei secondi piatti, con il baccalà e fondente di patate viola accompagnato con sedano croccante, l’astice blu alla catalana e il tonno rosso e scarola con coulis di pomodoro arrosto.

Menù degustazione

Il menù degustazione è disponibile esclusivamente a cena e include le seguenti portate:

Gazpacho con scampi arrosto, datterino giallo e gamberi rossi

Asparagi bianchi marinati e mimolette

Ventresca di tonno rosso alla griglia con cime di rapa e salsa al peperoncino

Paccheri con branzino, olive, capperi e limone

Caprese al limone con sorbetto alle mandorle

Quanto si spende per mangiare da Langosteria Bistrot?

La spesa per un pranzo o una cena da Langosteria Bistrot varia notevolmente in base alla scelta dei piatti. Mediamente di spendono 100 euro a persona, bevande vini esclusi.

Il prezzo degli varia da 15 a 38 euro, mentre per il crudo di mare, come il Langosteria Plateau si spendono 90 euro per 2 persone.

Passando alle portate principali, si spende una cifra variabile dai 25 ai 35 euro per i primi piatti, mentre per i secondi il prezzo sale fino 48 euro. Il pescato del giorno ha un prezzo di 90 euro al kg.