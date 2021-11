Descrizione

I muffin alla pizzaiola sono dei soffici e fragranti tortini al gusto pizza che profumano di origano, ottimi da gustare come snack salato durante gli spuntini o servire come antipasto o aperitivo. Si preparano in pochi minuti con ingredienti semplici e possono essere arricchiti a piacere con olive, capperi, acciughe o formaggio. Non perdete occasione di provarli!