La diva del mondo dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà, si è spenta all’età di 78 anni dopo aver lottato contro una malattia aggressiva e debilitante. La gravità delle sue condizioni di salute aveva spinto l’artista a esprimere le sue ultimevolontà.

Raffaella Carrà, le ultime volontà espresse prima di morire

Nel pomeriggio di lunedì 5 luglio, alle ore 16:20, Raffaella Carrà è deceduta in seguito a un’estenuante lotta combattuta contro una malattia tenuta segreta fino alla sua improvvisa e tragica scomparsa.

In questo contesto, Raffaella Carrà aveva da tempo scelto di rendere note le sue ultime volontà da mettere in atto al momento della sua dipartita. In particolare, in occasione dei suoi funerali, l’icona del mondo della televisione italiana ha chiesto di essere condotta in chiesa all’interno di una bara di legno grezzo, estremamente semplice e minimalista.

Inoltre, l’artista ha anche espresso il desiderio che le sue ceneri venissero riposte in un’urna.

Le esequie di Raffaella Carrà non sono ancora state organizzate ma si resta in attesa di ulteriori comunicazioni a riguardo.

Raffaella Carrà, le ultime volontà espresse: l’annuncio della morte

La notizia della prematura scomparsa di Raffaella Carrà è stata diramata dal coreografo ed ex compagno della donna, Sergio Japino, che ha dichiarato: “Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profondasofferenza.

L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei”.

Raffaella Carrà, le ultime volontà espresse: la nota di Sergio Japino

Nella nota ufficiale diramata dal regista Sergio Japino, inoltre, l’uomo ha descritto Raffaella Carrà con le seguenti parole: “Donna fuori dal comune eppure dotata di spiazzante semplicità, non aveva avuto figli ma di figli – diceva sempre lei – ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad ‘Amore’, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore.

Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata. Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla”.