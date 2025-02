Un primo piatto ricco di sapore, perfetto per le occasioni speciali e le cene in compagnia.

Ingredienti per i ravioli di cinghiale

Per preparare i ravioli di cinghiale con burro e salvia, è fondamentale avere ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

300 g di farina 00

3 uova

400 g di carne di cinghiale macinata

250 g di ricotta

50 g di pecorino grattugiato

Burro q.b.

Salvia fresca q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione del ripieno

Inizia preparando il ripieno: in una ciotola, unisci la carne di cinghiale macinata con la ricotta e il pecorino grattugiato. Aggiusta di sale e pepe, mescolando bene fino a ottenere un composto omogeneo. Questo ripieno ricco e saporito sarà il cuore dei tuoi ravioli.

Preparazione della pasta

Per la pasta, disponi la farina a fontana su un piano di lavoro e crea un incavo al centro. Rompi le uova nell’incavo e inizia a impastare, incorporando gradualmente la farina. Lavora l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia ed elastica. Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare per circa 30 minuti.

Assemblaggio dei ravioli

Stendi la pasta con un mattarello o una macchina per la pasta fino a ottenere uno spessore sottile. Ritaglia dei quadrati di pasta e posiziona un cucchiaino di ripieno al centro di ciascun quadrato. Richiudi i ravioli, sigillando bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Puoi utilizzare una forchetta per decorare i bordi e assicurarti che siano ben chiusi.

Cottura e condimento

Cuoci i ravioli in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti, fino a quando non vengono a galla. Nel frattempo, in una padella, fai sciogliere il burro e aggiungi le foglie di salvia, lasciandole insaporire. Scola i ravioli e trasferiscili nella padella con il burro e la salvia, mescolando delicatamente per farli insaporire.

Varianti e consigli

I ravioli di cinghiale possono essere personalizzati secondo i tuoi gusti. Se desideri un sapore ancora più intenso, puoi aggiungere funghi porcini secchi ammollati al ripieno. Inoltre, un filo di olio al tartufo prima di servire può elevare ulteriormente il piatto. Se non riesci a trovare il cinghiale, puoi sostituirlo con carne di maiale o manzo, anche se il risultato sarà meno “selvatico”.

Conservazione dei ravioli

I ravioli freschi possono essere congelati prima della cottura. Basta disporli su una teglia, lasciarli solidificare e poi trasferirli in un sacchetto per alimenti. Quando sei pronto per cucinarli, puoi cuocerli direttamente dal congelatore. Se invece sono già cotti, conservali in frigorifero in un contenitore ermetico per un massimo di 2 giorni.