Descrizione

I ravioli di patate con funghi sono una gustosa ricetta autunnale, ideale da portare in tavola in un’occasione speciale. Se amate preparare in casa la pasta fresca, questi ravioli non potranno che deliziarvi, grazie alla bontà del loro ripieno e alla cremosità della salsa ai funghi. Provateli anche nella variante senza lattosio: potete omettere l’aggiunta del parmigiano nel ripieno e sostituire la panna fresca con della panna vegetale o latte di soia.