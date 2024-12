Un piatto invernale ricco di sapori

I ravioli piastrati con catalogna piccante e pera rappresentano un primo piatto ideale per la stagione fredda. Grazie ai suggerimenti dello chef Davide Oldani, due stelle Michelin, questa ricetta si arricchisce di un equilibrio perfetto tra dolcezza e sapidità. La catalogna, con il suo caratteristico retrogusto amaro, si sposa magnificamente con la dolcezza della pera, creando un contrasto di sapori che conquista il palato.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questi ravioli, è necessario dedicare un po’ di tempo alla preparazione dell’impasto e del ripieno. Gli ingredienti principali includono farina, semola, catalogna, ricotta e pera. Iniziate impastando la farina e la semola con un po’ d’olio e acqua, fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo aver lasciato riposare l’impasto, preparate il ripieno rosolando la catalogna in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale. Una volta cotta, mescolatela con la ricotta e il grana grattugiato per ottenere un ripieno cremoso e saporito.

La tecnica di chiusura dei ravioli

Stendete la pasta a uno spessore di 2-3 mm e ritagliate dei quadrati di circa 9 cm. Al centro di ogni quadrato, posizionate una noce di ripieno e un dadino di pera. Chiudete i ravioli prima a triangolo e poi a cappellaccio, assicurandovi di sigillare bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Una volta pronti, sbollentate i ravioli in acqua salata per circa 3 minuti e poi abbrustoliteli in padella per ottenere una crosticina croccante.

Servire con stile

Per completare il piatto, saltate in padella le foglie di catalogna sbollentate e servitele insieme ai ravioli. Aggiungete fettine di pera fresca e un pizzico di peperoncino per un tocco di piccantezza. Questo piatto non solo è un’esplosione di sapori, ma è anche un’ottima scelta per le cene invernali, perfetto per sorprendere i vostri ospiti con un piatto raffinato e originale.