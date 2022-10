Ravioli ricotta e tonno: trucchetti e segreti per un piatto squisito

I ravioli sono uno dei piatti che, più tra tutti, consideriamo rappresentativi delle tradizioni culinarie del nostro Paese. Sono una bontà così sfiziosa da aver superato i confini nazionali, dove sono venduti e importati in ogni parte del mondo. Oggi vogliamo proporli con un abbinamento, forse, insolito ma così delizioso da meritare un approfondimento dedicato. Ci riferiamo ai ravioli ripieni con tonno e ricotta, ricetta deliziosa e leggera che tutti possono preparare con un po’ di pazienza e di manualità. Per la ricetta non servono altro che farina, uova, ricotta e tonno, meglio se di qualità tipo il Rio Mare. Vediamo tutti i segreti per preparare ravioli gustosi e ripieni con un mix irresistibile che profuma di mare.

Partiamo dall’impasto

La “pasta”, ovvero l’impasto da tirare e dal quale ottenere i ravioli, può essere preparato in tanti modi. Le mani più esperte, di norma, procedono a occhi chiusi mescolando tra loro rossi d’uova e farina. Chi non è pratico, invece, potrebbe richiedere l’aiuto di qualche goccia d’acqua per evitare che l’impasto sia difficile da lavorare e, soprattutto, da stendere.

Di norma ci vuole un uovo per ogni cento grammi di farina. Qualcuno usa solo i rossi mentre, qualcun altro, predilige l’uovo intero. Non ci è dato sapere quale sia la verità della ricetta tradizionale perché la pasta fatta in casa, soprattutto quella all’uovo, è qualcosa di molto personale. L’importante è avere un piano idoneo per stenderla perché gran parte della buona riuscita dei ravioli dipende proprio da quanto saremo bravi a ottenere una sfoglia liscia, stabile e fina.

Il ripieno tra consistenza e gusto

Per avere un buon ripieno occorre, semplicemente, del buon senso. Il ripieno ideale per il raviolo non deve essere troppo duro né troppo liquido. Ciò che serve per dare consistenza, quindi, è il compromesso ideale tra quantità di ricotta e quantità di tonno che, ovviamente, suggeriamo di arricchire con aglio, menta e prezzemolo. L’ideale sarebbe mixare tonno e spezie con il mixer per poi aggiungere, a mano a mano la ricotta che darà consistenza e densità.

Ravioli perfetti in poche semplici mosse

Non ci sono trucchi magici per preparare un raviolo stabile, capace di reggere al bollore dell’acqua senza trasbordare il ripieno al di fuori. L’unico suggerimento che possiamo dare è quello di stendere due grandi sfoglie di pasta all’uovo che dovranno essere sovrapposte tra loro, dopo aver disposto una quantità sufficiente di ripieno su una delle due.

In pratica il ripieno dovrà essere disposto in modo tale da lasciare abbastanza spazio su ogni lato su una sfoglia che, quando sarà sovrapposta dall’altra, ci darà la traccia da seguire per formare i ravioli con il coppapasta.

Se i bordi non dovessero aderire armiamoci di pennello da cucina e acqua, il collante ideale per chiudere anche i buchetti più disastrosi. Ovviamente se l’aspetto non dovesse risultare uniforme o regolare, non fa nulla. Il bello delle cose fatte a mano, dopotutto, è proprio l’unicità che le contraddistingue e che le differenzia dalle altre, pezzo per pezzo.