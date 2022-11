Descrizione

I raviolini vegani al cacao e ceci sono dei deliziosi dolcetti tipici del Molise, che solitamente vengono preparati nelle ricorrenze speciali come Natale e Carnevale. La ricetta tradizionale prevede l’aggiunta di uova all’impasto, mentre la variante che vi proponiamo di seguito è totalmente vegan, priva di qualsiasi derivato animale. Scoprite come prepararli in tutta semplicità e serviteli caldi appena fritti: sono talmente buoni che andranno a ruba!