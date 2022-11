Per quanto tempo possono essere conservati i bianchi d'uovo? Alcuni consigli utili per garantire un'ottimale conservazione degli albumi in frigo.

Maionese, crema pasticcera e zabaione: tre ricette classiche molto diverse tra loro, ma che hanno come punto in comune la presenza dei tuorli. Sono tanti i piatti sia dolci che salati che richiedono l’utilizzo dei soli rossi d’uovo: pensiamo alla deliziosa pasta frolla con tuorli sodi o al pollo in fricassea.

Fortunatamente, così come esistono tante ricette che possono essere preparate solo con i tuorli, ce ne sono altrettante che invece richiedono l’utilizzo dei soli albumi, come le classiche meringhe o il torrone. In realtà, con un pizzico di creatività diventa molto semplice dare nuova vita ai bianchi d’uovo: per esempio, potreste preparare una leggera frittata di soli albumi da servire con delle verdure. Quanto durano gli albumi in frigo e come conservarli? Proseguite la lettura per scoprirlo!

Quanto durano gli albumi in frigo?

Avete separato gli albumi dai tuorli d’uovo e momentaneamente non vi occorrono? Nessun problema: potete riporli all’interno di un contenitore a chiusura ermetica o di un bicchiere sigillato con della pellicola trasparente, così da poterli utilizzare in un secondo momento.

Gli albumi crudi in frigorifero possono essere conservati fino a 2-3 giorni. Se non avete intenzione di consumarli a breve, vi consigliamo di congelarli: in tal caso potrete conservarli fino a 3 mesi.

Se invece avete cotto le uova a sodo e avete utilizzato solo i tuorli, il nostro consiglio è quello di utilizzare gli albumi per preparare un antipasto sfizioso, farcendoli con della maionese, del patè o dell’hummus, ma se volete conservarli per consumarli in un secondo momento, riponeteli in un contenitore a chiusura ermetica: anche in tal caso la durata è di massimo 3 giorni .