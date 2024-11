Un modo innovativo per utilizzare le bucce d’arancia

Se sei un amante delle spremute fresche, probabilmente ti sei trovato a dover affrontare il problema delle bucce d’arancia e della polpa avanzata. Invece di buttarle via, perché non provare a trasformarle in una deliziosa marmellata? Questa ricetta, firmata dallo chef stellato Massimo Bottura, non solo ti permetterà di ridurre gli sprechi in cucina, ma ti regalerà anche un prodotto gustoso e versatile.

Ingredienti necessari per la marmellata

Per preparare la marmellata di bucce d’arancia, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

4 arance

200 ml di sciroppo d’acero

1 baccello di vaniglia

Un pizzico di sale

Questa combinazione di ingredienti non solo esalta il sapore delle arance, ma aggiunge anche una nota dolce e aromatica grazie allo sciroppo d’acero e alla vaniglia.

Preparazione della marmellata di bucce d’arancia

La preparazione è piuttosto semplice e richiede circa un’ora e mezza. Inizia tagliando le arance a metà e spremendole. Conserva 1/3 del succo e metti da parte il resto. Le bucce delle arance devono essere tagliate a striscioline e messe in una casseruola di ghisa pesante insieme allo sciroppo d’acero e al baccello di vaniglia, precedentemente tagliato a pezzetti. Non dimenticare di aggiungere anche la polpa rimasta nel filtro dello spremiagrumi.

Cuoci il tutto per 2-3 minuti, quindi aggiungi il succo di arancia conservato. Porta a ebollizione, poi abbassa il fuoco e copri. Lascia cuocere per circa un’ora, mescolando di tanto in tanto. Verso la fine della cottura, aggiungi un pizzico di sale per esaltare i sapori.

Frullare e servire la marmellata

Una volta che la marmellata ha raggiunto la giusta consistenza, utilizza un mixer a immersione per frullarla fino a ottenere una crema liscia. Questo passaggio è fondamentale per rendere la marmellata più cremosa e piacevole al palato. La marmellata di bucce d’arancia è perfetta da servire con una torta di mandorle, creando un abbinamento delizioso e raffinato.

Questa ricetta non solo è un ottimo modo per riciclare le bucce d’arancia, ma rappresenta anche un esempio di cucina sostenibile e creativa. Prova a prepararla e sorprendi i tuoi ospiti con un dolce unico e gustoso!