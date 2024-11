5 ricette a base di avocado perfette per l’ufficio

Preparare il pranzo da portare in ufficio è sempre un dramma, soprattutto quando non si ha tanta fantasia e non si sa cosa cucinare. Si deve infatti pensare a piatti non solo sazianti e buoni, ma anche nutrienti, per affrontare al meglio le lunghe giornate fuori casa.

Quello che conta, è acquistare ingredienti di qualità, come ad esempio gli alimenti biologici di Passo Ladro, per garantire al nostro fisico un’alimentazione sana e genuina, senza additivi e prodotti chimici.

Per questo un alimento perfetto da utilizzare, e anche buonissimo, è l’avocado. Questo frutto pieno di nutrienti benefici per l’organismo si presta a tantissime ricette diverse, perfette proprio per l’ufficio: ecco allora 5 ricette da cui prendere spunto per i pranzi fuori casa.

Mini-piadine di avocado

Quando si è fuori casa per pranzo, può essere molto comodo non dover usare piatti e posate per mangiare. Per questo una ricetta da replicare immediatamente quando si è a corto di idee è quella delle mini-piadine di avocado, meglio se biologico.

Per realizzarle basta tagliare a metà una classica piadina, e farcire a piacimento. Una combinazione ideale per l’avocado è quella con pollo e mais. Questo tris di ingredienti è davvero gustoso, sano e ricco di nutrienti per l’organismo. Un’alternativa più sfiziosa può essere con gamberetti e salsa cocktail, un grande classico.

Salmone e avocado

Se in ufficio invece si può scaldare il pranzo, un abbinamento super saporito e ricco è quello tra l’avocado e il salmone.

Per una versione standard basta cuocere il salmone in forno con olio e sale, e magari un po’ di pepe, e abbinarlo successivamente all’avocado tagliato a dadini. Per completare il piatto poi, si possono aggiungere delle fette di pane integrale tostato oppure dei crostini croccanti.

Avocado toast

Questa è probabilmente la ricetta a base di avocado più famosa in assoluto. Si tratta di una fetta di pane tostata e arricchita con diversi ingredienti di contorno, e uno di base: l’avocado.

Un avocado toast è perfetto da portare in ufficio perché si mangia facilmente e non richiede particolari accortezze. Gli abbinamenti migliori sono con uova, salmone, gamberetti, broccoli oppure formaggio spalmabile. Per la consistenza dell’avocado ci si può sbizzarrire e farlo sotto forma di crema, tagliato a fettine oppure a dadini.

Club sandwich

L’avocado si dimostra essere un ottimo ripieno anche per i club sandwich, i panini a più strati tipici degli States. Solitamente i club sandwich hanno al loro interno ingredienti grassi e ricchi di zuccheri, ma nella versione light e salutare si possono farcire in mille modi.

Avocado e salmone affumicato con un po’ di succo di limone è uno degli abbinamenti più amati, ma si può abbinare l’avocado anche al pollo o al tacchino a fette, per evitare di cucinare e sporcare i fornelli.

Insalata di riso o di pasta

Infine, la classica insalata di riso o di pasta condita con il salmone, avocado, feta a cubetti e gamberetti è intramontabile.

Si tratta di un primo piatto che può essere realizzato con pasta integrale, riso nero o in mille altre varianti. Gli ingredienti di condimento possono essere i più disparati, dalla frutta alle proteine, dai formaggi alle verdure.